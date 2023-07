Projeto contará a história do Clube Harmonia

Iniciativa também abordará a vida de famílias negras ligadas à formação da entidade e da sociedade caçapavana

O Clube Recreativo Harmonia, que há 52 anos luta para combater a segregação racial e o racismo, vive mais um momento histórico. O projeto “Harmonia: Memórias Cruzadas & Histórias Vividas” foi aprovado em edital do Fundo de Apoio à Cultura (FAC – Patrimônio) e receberá recursos da Secretaria Estadual da Cultura para contar a história do Clube e de famílias negras ligadas à formação da sociedade caçapavana e da entidade.

Com um aporte de R$ 49.500,00, o projeto pretende mapear documentos, fotografias, instrumentos e áudios de personagens que fizeram parte do Clube, formando um acervo para que o material se perpetue como registro histórico de fácil acesso e resgate a história do negro caçapavano, reescrevendo a historiografia impressa no imaginário gaúcho a partir de registros que, muitas vezes, omitiram a existência da população negra, de sua cultura e de sua ancestralidade.

A iniciativa também oferecerá oficinas literárias, de manutenção de acervo, de percussão, de danças ancestrais, de mídias e redes, de artesanato, e de tranças, entre outras, para qualificar os associados da entidade, de maneira a reparar a história dos gaúchos e da população negra.

O Clube Recreativo Harmonia é um símbolo da resistência da população negra de Caçapava. Foi fundado em 09 de setembro de 1971, e construído por negros e para que negros pudessem frequentar eventos sociais, num período sombrio de segregação na década de 1970.

O projeto “Harmonia: Memórias Cruzadas & Histórias Vividas” foi idealizado pela presidente do Clube, Cátia Cilene Morais Dutra, e conta com o apoio da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), do Geoparque Caçapava e da Prefeitura. Também participam da iniciativa Giane Vargas, professora da Unipampa e coordenadora do projeto de pesquisa Clubes Sociais Negros Brasil – Uruguai, e Tio Cida, mestre da cultura popular do Estado.

Imagem: Divulgação