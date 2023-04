Espetáculo será apresentado na sexta-feira, dia 14, às 10h, no Clube Recreativo Harmonia

Reunindo artistas de Santa Maria, Santiago e São Sepé, “Triângulo cultural delas: das pretas, das minas e das monas” tem produção de Isadora Bispo, da Pondá Assessoria, e busca dar visibilidade a produções comunitárias e trazer histórias de lutas das mulheres. O espetáculo tem duração de aproximadamente uma hora, e chega a Caçapava na sexta-feira, dia 14, para única apresentação no Clube Recreativo Harmonia, às 10h.

Tudo começa com “AS PRETAS”, uma apresentação de dança do Grupo da Associação de Mulheres Quilombolas Abayomi (comunidade remanescente do Quilombo do Passo dos Brum, em São Sepé), com “Aygbas das Ruas e das Águas”, que representa a força e a capacidade de se organizar de um povo que preserva a própria cultura e resiste à tudo, unido.

Em seguida, vem “AS MINAS”, do Grupo de Mulheres Negras de Santa Maria, com “Laba laba: o voo dá essência e Movimento Negro”, problematizando rótulos e estereótipos sobre o corpo da mulher negra, assim como a busca por uma nova perspectiva através da própria ancestralidade. Na língua africana Yorubá, “laba laba” quer dizer “borboleta”.

O “Triângulo cultural delas” encerra com “AS MONAS”, que apresenta “LAYZA TAYLOR: a história de uma diva”, um monólogo trazido pelo grupo de artistas de Santiago e que conta a história de sucesso, sofrimento e traumas de uma mulher transexual.

– Objetivamos aguçar o legado da proposição de um pensamento de expansão, ritualização e descolonização da cena, a partir da pluralidade de corpos e cenas e do cruzamento entre raça, gênero e sexualidades – afirma a produtora Isadora Bispo.

O projeto é financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através do Edital SEDAC n° 16/2021 FAC das Artes de Espetáculo, realizado com recursos do FAC – Fundo de Apoio à Cultura.

Texto: Melina Guterres/Rede Sina Comunicação – adaptado