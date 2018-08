Capacitação é proveniente de um convênio assinado entre o Comung, Coredes, Estado e Seduc

(Foto: Divulgação)

Depois de passar por Itaqui e Uruguaiana, o curso de formação de professores e gestores escolares chega, neste sábado, dia 04 de agosto, em Bagé, Alegrete e Lavras do Sul. Neste final de semana, iniciam a primeira fase 450 inscritos nos três municípios. As aulas acontecem, nos turnos de manhã e tarde, nos Campi da Urcamp nas duas primeiras cidades e na Escola Municipal Dr. Cláudio Teixeira Bulcão.

Como já disse Rubem Alves “A missão do professor não é dar respostas prontas. As respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, a curiosidade”. E é sob esta perspectiva que o cronograma do curso de formação está seguindo entre os nove municípios que a Urcamp assumiu. Tanto os alunos, quanto os professores da Instituição Comunitária de Ensino, analisam esse processo como uma troca de experiências muito positiva e estão tendo um excelente feedback um em relação ao outro.

Ao todo, serão nove turmas em formação neste final de semana. Bagé com quatro, sendo duas de gestoresescolares, ministradas por Viviane Gentil e Giciéli Barúa; duas de professores, com Clarisse Ismério e Matusa Mendes, e Clotilde Calvete e Suzana Lopes. Em Alegrete, Jane Vilaverde assume novamente a turma de gestores e Regina Broglio uma turma de professores e Eveline Guerra a outra. Já em Lavras do Sul, os professores têm aula com Ângela Carretta e os gestores escolares com a Daniela Antunes.

Entenda o curso

O curso de formação de professores e gestores escolares é proveniente da votação da Consulta Popular 2016/2017, quando 63 municípios elegeram como prioridade a educação em suas cédulas. Graças ao resultado, foi firmado um convênio entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul (Seduc-RS), Conselhos Regionais de Desenvolvimentos (Coredes) e o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung).

Das 15 instituições que são parte do Comung, 11 estão responsáveis pela organização dos cursos de formação em todas as regiões do estado. A Urcamp assumiu as áreas de abrangência do Corede Campanha e Corede Fronteira Oeste, realizando a capacitação nos municípios de Itaqui, Uruguaiana, Alegrete, Bagé, Lavras do Sul, São Gabriel, Hulha Negra, Itacurubi e Candiota.

O recurso destinado da Consulta Popular 2016/2017 é de aproximadamente R$ 4 milhões de reais. O curso vai até 28 de setembro, com encontros presenciais (16h) e a distância (44h).

Cronograma do curso

04 de agosto, das 8h às 17h30min – Alegrete

04 de agosto, das 8h às 17h30min – Bagé

04 de agosto, das 8h às 17h30min – Lavras do Sul

06 de agosto, das 8h às 17h30min – São Gabriel

08 de agosto, das 8h às 17h30min – Hulha Negra

10 de agosto, das 8h às 17h30min – Itacurubi

11 de agosto, das 8h às 17h30min – Candiota

Por Assessora de Imprensa – Urcamp