Curso de Reciclagem pode ser feito a distância no RS

Atendendo a regulamentação do Departamento Nacional de Trânsito, o DetranRS homologou instituições para oferta de cursos de reciclagem para condutores infratores na modalidade de ensino a distância (EAD). Assim, os condutores suspensos do direito de dirigir do RS já podem optar por fazer o curso presencialmente nos Centros de Formação de Condutores ou em EAD.



São quatro as instituições já homologadas junto ao DetranRS: Centro de Formação de Condutores Sul da Ilha; Criar Projetos, Sistemas e Automação Digital Ltda; Instituto Tecnológico de Transporte e Trânsito; e Procondutor Tecnologia e Trânsito e Serviços S.A. Outras duas empresas estão em fase de homologação e em breve também poderão oferecer cursos a distância. A lista atualizada pode ser consultada no site www.detran.rs.gov.br, menu Serviços e Informações >> Habilitação >> Cursos EAD – Instituições Homologadas.



Embora a modalidade a distância esteja regulamentada para cursos de atualização para renovação da CNH, reciclagem e curso preventivo de reciclagem, cursos especializados e suas atualizações, nesse primeiro momento apenas o curso de reciclagem poderá ser feito na modalidade EAD.



Reciclagem de infratores

Para restabelecer o direito de dirigir, o condutor suspenso precisa cumprir todas as etapas da penalidade. O primeiro passo é comparecer ao Centro de Formação de Condutores de sua preferência e entregar a Carteira Nacional de Habilitação para o início da contagem do prazo de suspensão. Posteriormente, o condutor abre no CFC o serviço chamado ‘Desbloqueio’ e escolhe a modalidade em que pretende realizar o Curso de Reciclagem de 30 horas/aula (presencial ou EAD). Com o curso concluído, será possível agendar no CFC o exame teórico.



A prova de Reciclagem segue sendo prestada presencialmente, aplicada por examinador do DetranRS. No estado ela pode ser feita na modalidade eletrônica, em uma das oito salas de provas da autarquia espalhadas pelo RS, ou em papel, nos Centros de Formação de Condutores (CFCs).



Cumpridas todas as etapas com sucesso, a CNH é liberada ao condutor.



Como será o Curso EAD?

Se optar pela modalidade EAD, o condutor suspenso será orientado pelo CFC a inscrever-se em curso de reciclagem ofertado por uma das empresas homologadas pelo DetranRS. Os valores serão definidos pelas próprias instituições.

Após a inscrição, o condutor faz o curso de 30 horas/aula na plataforma disponível da empresa, pela internet.

Concluídas as aulas, o certificado de conclusão do curso de reciclagem será registrado junto ao DetranRS, permitindo o agendamento da prova teórica de reciclagem (após a quitação da taxa do DetranRS correspondente).



Fluxo de como desbloquear a CNH suspensa

Fonte: Ascom DetranRS