Cyro Mesquita será Cidadão Caçapavano

A Câmara de Vereadores concederá título de Cidadão Caçapavano para o incentivador cultural e ex-secretário de Turismo, Cyro Rios Mesquita. A iniciativa do vereador Alex Vargas (PMDB) tem como objetivo homenagear o caçapavano pelos relevantes serviços prestados à comunidade, na área social e cultural.

Mesquita, como é conhecido, atua como cabeleireiro há 56 anos. Ele chegou na cidade em 1987, com a esposa Dinorá Rosa Mesquita e os filhos Marcos, Mayra e Ísis. Em 1988 assumiu a secretaria de Turismo a convite do então prefeito Jorge Pereira Abdala.

Foi idealizador do Conselho Municipal de Cultura, sugeriu que a denominação de “Capital Farroupilha” se tornasse oficial nos documentos públicos do município. Ainda foi sua sugestão a denominação de “Centro Histórico” ao Largo Farroupilha e adjacências. Também atou como diretor do Centro Municipal de Cultura.

Mesquita participou da criação e incentivou a Casa do Poeta Caçapavana “Capocaça”, ajudou a promover concursos literários, incentivando o hábito da leitura como forma de aquisição de conhecimento e liberdade de expressão.

O caçapavano também preside o centro de pesquisas ufológicas.

Já no Salão do Mesquita, seu trabalho vai além do ato de cortar cabelos e fazer barbas. Ele possui um carisma tão grande que o salão é ponto de encontro, onde os amigos se reúnem para o tradicional bate-papo e tomar um chimarrão.

11.07.2017 – 21h25min