Dagoberto Barcelos é campeã geral do JESCA

Entrega da premiação aconteceu na sede do SFPM

Foto: Comunicação da Prefeitura

A Secretaria da Educação, juntamente com a Unidade de Esportes e Eventos Escolares (UEEE) realizou na tarde de terça-feira (28), a cerimônia de entrega da premiação da 26ª edição dos Jogos Estudantis de Caçapava do Sul (JESCA).

Na abertura da cerimônia, a coordenadora da UEEE, Marielva Marques Perceval agradeceu a colaboração dos atletas em todas as modalidades, categorias e naipes.

O evento realizado na Sede dos Funcionários Públicos Municipais, contou com a presença do vice-prefeito, Luiz Carlos Guglielmin, secretária de Educação, Leslie Maicá Melo, gerente do SESC de Cachoeira, Marilde Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Educação, Maria Jesus Andrade e a coordenadora pedagógica, Neusa Trindade.

Escolas campeãs em cada categoria

Atletismo

– Escola Campeã: Escola Municipal Dagoberto Barcelos

Xadrez

– Escola Campeã: Colégio Coeducar

– Tênis de Mesa

– Escola Campeã: Colégio Coeducar

– Futsal

– Escola Campeã: Instituto Estadual de Educação Dinarte Ribeiro

– Handebol

– Escola Campeã: Colégio Coeducar

– Voleibol

– Escola Campeã: Escola Municipal Dabogerto Barcelos

Premiação Geral

Campeão Geral

Troféu Professor José Afonso Trindade Lopes – “Amarelinho”

Escola Municipal Dagoberto Barcelos

Vice Campeão Geral – Colégio Coeducar

Campeão Municipal (Troféu professor Alexandre Severo) – Escola Municipal Nossa Senhora das Graças

Vice Campeão Municipal – Escola Municipal Inocêncio Prates Chaves