Deflagrada operação contra o abigeato e furtos a propriedades rurais na região 

A Policial Civil através da Força Tarefa de Combate aos Crimes Rurais e Abigeato, sob a coordenação dos delegados Cristiano Ritta e André de Matos Mendes, cumpriu na manhã desta terça-feira, dia 19, nove mandados de busca e apreensão no interior do município de Dom Pedrito.

Os locais são residências de indivíduos investigados por diversos furtos abigeato e em residências rurais ocorridos nos últimos meses. Os animais bovinos/ovinos são carregados durante a madrugada, a cavalo, e abatidos no assentamento Upacaraí, localizado na localidade de Ponche Verde.

Conforme a investigação a carne era trazida para cidade onde era comercializada. O bando também é investigado por outras modalidades de furtos a estabelecimentos rurais como: de ferramentas, armas, arames entre outros. Alguns dos indivíduos já possuem passagens na polícia por crimes semelhantes.

Três homens foram conduzidos para Delegacia de Dom Pedrito, outros dois investigados que estavam com armas em casa não foram localizados ainda, nas buscas 7 armas foram apreendidas, além de varias munições, couros de animais bovinos carneados recentemente de forma clandestina e com características de abigeato e outros objetos utilizados para a prática de abigeato.

Os policiais destacam que o controle efetivo de abate e lotação de animais ainda não é possível pela falta de integração dos sistemas informatizados das secretarias da Agricultura e Segurança, contudo a Polícia Civil vem fazendo o possível para combater o abigeato no Rio Grande do Sul. Participaram da operação 35 policiais civis, a Força Tarefa contou com o apoiou da 9ª Região Policial.

Fonte e fotos: Polícia Civil