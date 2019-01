Iniciativa do comércio e Consepro visa respaldar o trabalho na segurança pública

Foto: Bira Costa / Online Comunicação

A ex-delegada de Polícia de Caçapava do Sul, Fabiane Bittencourt, e o tenente Luís Veríssimo, da Brigada Militar, de Tapes, irão receber manifesto de apoio da Associação Comercial, Cultural e Industrial (ACCITA) e do Conselho Comunitário Pro-Segurança Pública (Consepro), pelas ações desenvolvidas no município da zona sul do Estado.



O evento ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 11, às 19h, na sede social da ACCITA. Recentemente, o Sindicato Rural e o Núcleo de Pecuária, prestou homenagem aos profissionais. Segundo o portal Online Comunicação, nos últimos meses, os órgãos de segurança desarticularam grupos criminosos na agiam na cidade e interior de Tapes.