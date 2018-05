Novidade no Dia do Desafio 2018, a arrecadação ocorre até dia 30/05

e os pares serão repassados a entidades sociais (Foto: Claiton Dorneles)

Em 2018, o Dia do Desafio no Rio Grande do Sul vai muito além de provocar a reflexão da necessidade de mudar os hábitos para uma vida mais ativa e prazerosa e incentivar as pessoas a saírem do sedentarismo. O Sistema Fecomércio-RS/Sesc realiza a campanha Desafio Social para a arrecadação de calçados esportivos, até 30 de maio, como tênis e chuteiras para crianças e adolescentes. As doações podem ser feitas diretamente em cada Unidade local do Sesc. Saiba mais em www.sesc-rs.com.br/diadodesafio.

Os pares arrecadados serão repassados a entidades sociais, com o objetivo de beneficiar crianças e incentivar a prática de esportes. A ideia surgiu por meio da observação de colaboradores do Sesc/RS, que viam crianças descalças participando de etapas do Circuito Sesc de Corridas, que ocorre durante todo o ano em diversas cidades do RS. Para o gerente de Esporte e Lazer do Sesc/RS, Marcelo Alfonso, a iniciativa busca exercitar a solidariedade das pessoas: “O Dia do Desafio é uma ação que nos dá a possibilidade de promover diversas intervenções e o Desafio Social é uma parte dessa corrente de saúde e bem-estar que procura movimentar, também, a empatia com o próximo”.

Neste ano, 492 municípios do Rio Grande do Sul vão participar do DDD, entre eles, Caçapava do Sul e irão mobilizar as suas comunidades a realizarem, pelo menos, 15 minutos consecutivos, qualquer tipo de atividade física entre a zero hora e 20h do dia. A ação acontece em forma de competição saudável entre duas cidades. O município que mobilizar mais pessoas em relação ao número oficial de habitantes vence. Neste ano, o tempo de duração dos confrontos entre as cidades é de três anos. Assim, se pretende proporcionar uma maior troca de experiências das ações de esporte e lazer entre os municípios. Confira em www.diadodesafio.org.br os confrontos saudáveis.