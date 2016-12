Plataforma de delivery online de comida chega a Caçapava

Presente na Região Metropolitana de Porto Alegre, na capital do Estado, Santa Catarina e no Pará, a OnPedido (www.onpedido.com), plataforma delivery online de comida passa a disponibilizar seu serviço aos consumidores de Caçapava do Sul, através de parceria com a Design Menu’s.



A chegada da plataforma proporcionará aos caçapavanos a facilidade de comprar refeições diretamente do computador ou smartphones. A primeira empresa a adquirir o produto na cidade foi a Babilônia Restaurante e Pizzaria (www.babilonialanches.com.br).



De acordo com Matheus Luiz Campos, Desenvolvedor Apple e Android da OnPedidos, o sistema foi desenvolvido com a colaboração de profissionais do ramo de delivery com mais de 20 anos de experiência.



– O sistema levou dois anos para ser desenvolvido e aperfeiçoado e foi criado para atender a todas as necessidades que a empresa possa possuir no seu dia a dia. Cada restaurante parceiro possui seu próprio site e sistema, com seu cadastro de clientes disponível somente para seu restaurante e facilmente acessível através da sessão administrativa do sistema, o empresário também consegue cadastrar clientes diretamente do balcão usando um computador aonde os pedidos podem ser realizados e visualizados – explica.



Segundo Fernando Henriques, da Design Menu’s, representante da OnPedidos para Caçapava e região, a plataforma foi feita para bares, churrascaria, lancheria e restaurantes de delivery.



– O sistema é para aquelas empresas que desejam aumentar suas vendas através da divulgação de seus cardápios, oferecendo um serviço ágil e de comodidade para os clientes através de um sistema multiplataforma de recebimento de pedidos online e que buscam um controle de cadastro de clientes para efetuar campanhas e promoções através das ferramentas OnPedido – ressalta.

Para saber mais sobre a OnPedido basta acessar o site www.onpedido.com. As empresas interessadas em uma demonstração da plataforma podem entrar em contato pela Fanpage da Design Menu’s www.facebook.com/designmenus.