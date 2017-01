Detran conscientiza passageiros sobre uso do cinto em ônibus

O uso correto do cinto de segurança reduz em até 75% o risco de morte e lesões em caso de colisão. A informação da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) reforça a preocupação do Detran/RS de expandir o máximo possível o hábito do uso do cinto. De fato, embora o uso do cinto já seja automático para a maior parte das pessoas que viajam de carro, inclusive no banco de trás, não se pode dizer o mesmo dos usuários de ônibus.

Preocupado com a proteção dessas pessoas, o Detran/RS uniu forças a outros órgãos de trânsito, entidades da sociedade civil e empresas de transporte para alertar quem se prepara para sair da capital no final de semana. A ação educativa aconteceu nesta sexta-feira (20) na Rodoviária de Porto Alegre, integrando a operação Verão para Todos, do governo do Estado.

As blitze na rodoviária são efetuadas nas vésperas de feriados desde 2015 pelo Detran/RS, Polícia Rodoviária Federal, ANTT, Empresa Pública de TRansporte e Circulação, Sest Senat, Lions, Comitê Municipal da Balada Segura, Rodoviária de Porto Alegre, Programa Transportadora da Vida e empresas de ônibus como Planalto, Viação Ouro e Prata e Unesul.

Pedagogos da equipe do Detran/RS entram nos ônibus para uma rápida conversa com os passageiros e distribuição de material. “A gente tem o prazer de ver que muita gente se interessa e coloca o cinto para fazer uma viagem mais tranquila”, comenta Douglas Soares, da Divisão de Educação do Detran/RS.

Neste verão, os parceiros realizam a ação também às sextas-feiras, quando o movimento de ônibus é intenso. “Conscientizar os passageiros dos ônibus que saem rumo ao Litoral e interior para a importância do uso do cinto de segurança é um trabalho de formiguinha, mas cada pessoa que adquirir esse hábito é uma vitória para nós”, acrescenta Soares.

Salvando vidas

O uso do cinto de segurança é obrigatório nos ônibus intermunicipais e interestaduais. O equipamento reduz a possibilidade (e a intensidade) de choques contra a estrutura interna do veículo e contra outros passageiros em caso de acidente. O equipamento diminui a probabilidade de morte por evitar que o passageiro seja projetado para fora do veículo em caso de colisão ou freada brusca.

Fonte: Eunice Gruman/Detran-RS