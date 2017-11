Devolução de recursos para conserto no Melão recém reformado

Apesar de reformado no ano passado, ginásio já apresenta problemas

Foto: Prefeitura Municipal

Na tarde desta segunda-feira, dia 27, o Presidente da Câmara, Ricardo Rosso, entregou ao Prefeito Giovani Amestoy (PDT) e ao Secretário Geral Nei Tavares, ofício informando que a Câmara está antecipando a devolução de R$ 20 mil do seu orçamento em benefício da Prefeitura.

O Presidente da Câmara, vereador Ricardo Rosso (PP) sugeriu ao prefeito que o dinheiro seja utilizado para consertar o telhado do Ginásio de Esportes Melão, que está com goteiras.

O Melão foi reinaugurado em 04 de março de 2016. A Prefeitura anunciou que investimento chegou a R$ 572 mil. O piso profissional custou, na época, R$ 207 mil.

– Desde que assumimos o Legislativo, nos propomos de fazer um trabalho em parceria com o Executivo. Devido as economias que fizemos, mesmo com uma redução de R$ 300 mil no orçamento, vamos conseguir devolver recursos para a Prefeitura. A Câmara apenas sugere, mas é o Prefeito que tem define onde aplicar – salientou Rosso.

O prefeito também ressaltou a importância do Melão e que no local são realizados os grandes eventos da cidade, como campeonatos esportivos, apresentações artísticas e shows.