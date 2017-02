Devotos de Caçapava celebram dia de Yemanjá em Rio Grande

Yalorixá Ana Márcia no “Reino das Águas da Mãe Yemanjá” em Caçapava

Foto: Marcelo Marques

A celebração de Iemanjá, conhecida como a “Rainha do Mar” é uma das festas mais populares da Umbanda e reúne milhares de devotos no dia 2 de fevereiro.



Na Praia do Cassino, centenas de pessoas prestaram sua homenagem, entre eles, participantes do “Reino das Águas da Mãe Yemanjá”, localizado na rua Alice Lang, na Vila Henriques, em Caçapava.



A Yalorixá Ana Márcia informou que flores, espelhos, bijuterias, perfumes e outros utensílios de beleza foram deixados no mar para agradar a entidade que tem como maior característica a vaidade.



– Yemanjá, é a Mãe Maior, cultuada por seus devotos a beira da praia. Onde todos fazem seus pedidos de paz, amor, fortuna e prosperidade – disse.



Segundo a Yalorixá, como todas as religiões, a Umbanda cultua a fé e o crescimento pessoal. Neste dia, são feitas oferendas a grande mãe por todo o povo de umbanda.



– O pessoal joga flores e presentes para ofertar em agradecimento e fazem pedidos. A grande maioria dos materiais jogados no mar é reciclada, para não prejudicar o meio ambiente – informa.