A Sociedade Amigos de Caçapava do Sul (SACS) realizou o Dia do Reencontro nos dias 24 e 25. O evento teve jantar de confraternização, entrega das doações da Campanha do Agasalho e Torneio de Futebol de Salão. Também foi reeleita a diretoria para o segundo mandato (esq. p/ dir). Hielda Ilha de Aragão (Tesoureira), Leanir Valcarenghi (Vice-presidente), Flávio Macedo de Miranda (Presidente) e Elizete Zanola (Secretária).