O Sindicato Rural, que neste ano comemora 50 anos, divulgou a programação da Expofeira 2018 de Caçapava do Sul. O evento agropecuário acontecerá de 11 a 14 de outubro, no Parque de Exposições Elyseu Benfica.



Estão programados remates, mateadas, julgamento de animais, palestras, crioulaço, pavilhão comercial e shows. Os ingressos custarão R$ 5,00. Crianças até oito anos não pagam. Haverá brinquedos infláveis gratuitos do Sesc para os pequenos se divertirem.



A programação cultural inclui shows de Diego Ribas & Maykel valvulado na quinta-feira, dia 11 de outubro, Jairo Lambai Fernandes e Toque de Gaita na sexta-feira (12), Joca Martins e Tchê Moleque no sábado, dia 13.

PROGRAMAÇÃO