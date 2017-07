Divulgado novo layout do Atlas Socioeconômico do Estado

A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio do Departamento de Planejamento Governamental (Deplan), divulgou, na segunda-feira (3), o novo layout do site do Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul.

A publicação eletrônica tem como objetivo fornecer informações georreferenciadas e espacializadas sobre a realidade socioeconômica do estado. Os dados são apresentados na forma de mapas temáticos, tabelas e gráficos, acompanhados de textos explicativos que possibilitam análises diversas entre regiões, municípios e demais estados brasileiros.

“Nos 19 anos de existência, o Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul tem acompanhando as transformações ocorridas no território gaúcho. Suas informações são utilizadas pelos órgãos públicos, por estabelecimentos de ensino e pesquisa e pelos interessados em conhecer o estado”, destacou o diretor do Deplan, Antonio Paulo Cargnin.

A partir de agora, além de uma versão em língua inglesa, o Atlas também estará em modo responsivo, permitindo que seus conteúdos sejam acessados em aparelhos móveis.

O site representa a continuidade de uma iniciativa que completou 15 anos em 2013, tendo como origem a publicação de duas edições impressas nos anos de 1998 e 2002. Ganhou maior visibilidade e dinamismo com o lançamento da edição eletrônica em 2003, possibilitando o amplo acesso da sociedade.

A publicação eletrônica está estruturada, atualmente, em seis capítulos: Apresentação, Infraestrutura, Meio Ambiente, Demografia, Indicadores Sociais e Economia, compondo uma síntese geográfica dos principais temas e atividades desenvolvidos no Rio Grande do Sul e proporcionando uma leitura diferenciada sobre a realidade regional.

Acesse o site aqui.

Fonte: Arthur Ruschel da Silva/Ascom SPGG