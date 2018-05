A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Sul (Dnit) anuncia para esta semana (segunda a sexta-feira) a realização de serviços de manutenção e limpeza da BR 290 desde Eldorado do Sul até a BR- 153, no acesso a Bagé.

No Km 243, em Cachoeira do Sul, na Ponte sobre o Rio das Palmas haverá bloqueio em meia pista para realização de manutenção. O local está sinalizado 24h para a segurança e orientação dos usuários. Também haverá manutenção na BR 386 dos Km 392,3 ao Km 446,5.

BR 290

– km 112 ao km 317 (Eldorado do Sul a Caçapava do Sul) – Operação tapa buraco em ambos os sentidos, capital-interior / interior-capital.

– km 112 ao km 317 (Eldorado do Sul a Caçapava do Sul) – Limpeza de todas as pontes desse trecho; instalação de guarda corpo de ponte; pintura e roçada nas cabeceiras das pontes.

– km 181 ao km 195 (Butiá a Pantano Grande) – Capina; limpeza de sarjeta e meio fio nas laterais e canteiros centrais em ambos os sentidos.

– km 217 ao km 235 (De Pantano Grande em sentido a Cachoeira do Sul) – Roçada nas laterais e canteiros centrais em ambos os sentidos.

– km 317 ao km 300 (Cachoeira do Sul – acesso a BR-153 para Bagé) – Micro-revestimento asfáltico, em ambos os sentidos.

– km 243 Ponte sobre o Rio das Palmas (Cachoeira do Sul) – Bloqueio em meia pista para realização de manutenção.