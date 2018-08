Trecho de ponte sobre o Rio Irapuá está sem mureta desde 11 de junho

(Foto: Divulgação)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) deve iniciar na próxima segunda-feira, dia 30, o início do conserto da mureta de uma das pontes sobre o Rio Irapuá, na BR 290, em Caçapava. No local estão tapumes, telas e delineadores.

A estrutura foi danificada por um caminhão em 11 de junho. Poucos dias depois, dois acidentes fatais ocorreram no local. No dia 24 de junho, avó, mãe e filha morreram quando a caminhonete em que estavam caiu da ponte. No dia seguinte, um caminhoneiro perdeu a vida.

De acordo com o Dnit, os técnicos do departamento federal elaboraram novo projeto de restauração estrutural da área danificada, por isso ocorreu a demora para o início da obra. A previsão é que esteja pronta em 15 dias, se o tempo permitir.