A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Sul (DNIT/RS) informa que a BR 290 está operando com restrição de tráfego no km 297 (Ponte do Rio Irapuá III), em Caçapava do Sul.

A Autarquia salienta que a medida foi necessária para a execução dos serviços de manutenção na ponte que seguirão pelos próximos sessenta dias. O DNIT ressalta que referido segmento está operando em apenas uma faixa com o auxílio de um semáforo, portanto, os veículos com largura superior a 3,5m, estarão proibidos de transitar no local, bem como, não receberão Autorização Especial de Trânsito – AET. O trecho conta com sinalização e apoio da PRF, visando a segurança dos usuários.

Por Equipe ASCOM/DNITS