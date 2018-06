A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Sul (DNIT) – por meio da Unidade Local de São Leopoldo – informa a realização serviços de manutenção na BR 290. Os locais contam com sinalização, visando a segurança aos usuários. Os trabalhos serão executados de segunda (18/06) a domingo (24/06), das 07:00hs as 17:00hs. Em caso de chuva as atividades poderão ser suspensas.

Confira a programação dos trechos com serviços a seguir:

BR-290

-km 112 ao km 317 (Eldorado do Sul a Caçapava do Sul) – Operação tapa buraco em ambos os sentidos, capital-interior / interior-capital.

– km 313 a 300 (Caçapava do Sul a Cachoeira do Sul) – Capina; limpeza de sarjeta e meio fio nas laterais e canteiros centrais em ambos os sentidos, capital-interior / interior-capital.

– km 300 ao km 262 ( Caçapava do Sul a Cachoeira do Sul) e do km 112 ao 215 (Eldorado do Sul a Pantano Grande) – Roçada nas laterais e canteiros centrais em ambos os sentidos.

– km 289 ao km 313 (Caçapava do Sul) – Micro-revestimento asfáltico, em ambos os sentidos.

– km 243 Ponte sobre o Rio das Palmas (Cachoeira do Sul) – Bloqueio em meia pista para realização de manutenção. O local está sinalizado 24h para a segurança e orientação dos usuários.



Fonte: ASCOM/NCS/DNIT-RS