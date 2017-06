DNIT realiza serviços de manutenção na BR 290

A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Sul (DNIT/RS) – por meio da Unidade Uruguaiana – informa a realização de serviços de manutenção na BR 290.

Os locais contam com sinalização, visando a segurança dos usuários. Os trabalhos serão realizados de segunda (26/06) a sábado (01/07), das 7:30hs as 18:30hs e de acordo com o fluxo do trânsito. Em caso de chuva as atividades poderão ser transferidas.

Confira a programação dos trechos



BR-290

– km 413 ao km 478 (São Gabriel/Rosário do Sul) – Limpeza de dispositivos de drenagem/ caiação

– km 530 ao km 580 ( Rosário do Sul /Alegrete) – Serviços de tapa buraco / conservação da rodovia

– km 580 ao km 630 (Alegrete/Uruguaiana) – Serviços de tapa buraco / conservação da rodovia

– km 680 ao km 720 (Alegrete /Uruguaiana) – Serviço de roçada manual e mecanizada

– km 665 ao km 676 (Alegrete /Uruguaiana) – Reconstrução de Acostamento

– km 659 ao km 661 (Alegrete /Uruguaiana) – Fresagem Continua e execução de CBUQ na pista

– km 662 ao km 665 (Alegrete /Uruguaiana) – Execução de CBUQ pista

(ASCOM/DNIT)