Docentes da Unipampa ganham ação por danos morais

A TV Pampa de Porto Alegre e o médico o médico Luiz Pereira Lima terão que pagar indenização a professores da Unipampa que ingressaram na justiça com seis ações de Dano Moral.

A sentença daJuíza Leiga, Gabriela Salim Figueiró, do Juizado Especial Cível (JEC), foi homologada semana passada pela juíza Paula Maurícia Brum.

A rede de televisão e o médico terão que pagar solidariamente o valor de R$ 12 mil para cada um dos autores. Ainda cabe recurso.O caso do vereador da capital Cassiá Carpes foi julgado improcedente.

No programaPampa Debates exibido em 16 de novembro de 2016, eles fizeram fortes críticas à instalação da Unipampa na Metade Sul do Estado, principalmente aos professores do Campus Caçapava.

Em dado momento do programa, o médico Luiz Pereira Lima, fala da aparência dos professores de Geologia e questiona a capacidade intelectual dos professores do Campus.

A repercussão foi tanta que o vídeo foi retirado do ar no site da Rede Pampa. Porém nas redes sociais teve milhares de visualizações.