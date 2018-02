Dois acidentes envolvendo caminhões na BR 392

Santana: motorista do caminhão sofreu lesões leves

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou dois acidentes de trânsito na BR 392, na quarta-feira, dia 31.

O primeiro ocorreu por volta das 14h15min, na altura do quilômetro 194, em Santana da Boa Vista. Um caminhão Volvo tombou e derramou metade da carga na pista.



Segundo a PRF, o caminhão com placas de Rio Grande seguia em direção a Ajuricaba (RS). O motorista foi socorrido pelo Samu e levado ao hospital de Santana. Ele sofreu lesões leves.



O segundo acidente aconteceu por volta das 14h45min, no quilômetro 217. Houve uma colisão traseira envolvendo um caminhão Scania, placas de Santa Rosa, e um caminhão Agrale, emplacado em Jari (RS).



De acordo com a PRF, o trecho estava em obras e um funcionário da empresa (bandeirinha) foi atropelado. Ele foi socorrido pela ambulância da PRF e encaminhado ao Pronto Atendimento do hospital de Caçapava. Ele sofreu lesões graves.