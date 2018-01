Dois homens morrem e um jovem fica ferido em acidente na BR 290

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu um acidente com dois óbitos na manhã desta segunda-feira (29), na BR 290 em São Gabriel.

Um Fiat Uno com placas de Rosário do Sul que seguia no sentido São Gabriel x Rosário do Sul e outro Fiat Uno emplacado em São Francisco de Assis que seguia no sentido contrário colidiram frontalmente por volta de 7h40, próximo ao km 455 da BR 290.

Com o impacto, o veículo de São Francisco de Assis foi arremessado para fora da pista e os dois ocupantes morreram no local. O condutor do automóvel de Rosário do Sul sofreu lesões graves e foi socorrido pelo SAMU e Corpo de Bombeiros.

As duas vítimas foram identificadas como Reginaldo Galvão Rodrigues, 39 anos, e Vinícius dos Santos Canestrini, 34 anos. O trânsito permaneceu em meia pista e a equipe policial aguardava a chegada da perícia.