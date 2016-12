Dois homens morrem eletrocutados enquanto trabalhavam

Na semana passada foram registrados dois acidentes de trabalho com morte em Caçapava do Sul. Na sexta-feira, dia 23, por volta das16h, o Samu foi acionado para atender uma pessoa que havia sofrido um acidente na localidade de Picada Grande.



Quando chegou ao local encontrou um homem morto. A suspeita é de que José Augusto Teixeira Godinho, 37 anos, tenha morrido eletrocutado enquanto descarregava madeiras em uma propriedade rural. O munck do caminhão teria encostado nos fios de alta tensão da rede elétrica.



Guto, como era conhecido, foi sepultado no Cemitério das Catacumbas no sábado, dia 24. Ele deixou os pais, a esposa e quatro filhos.



O outro acidente ocorreu um dia antes (22), por volta das 15h30, na localidade de Durasnal. Mauricio Nunes Oliveira, 20 anos, faleceu após sofrer choque elétrico enquanto trabalhava na betoneira em uma construção.



O sepultamento do corpo ocorreu na sexta-feira, dia 23, no Cemitério das Catacumbas. Maurício deixou os pais, a esposa e uma filha. Os dois casos estão sendo investigados pela Polícia Civil.