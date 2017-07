Dois homens presos na Operação Vila Sul

Conforme a delegada Elisabeth Shimomura, a Polícia Civil cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Caçapava do Sul e outro em São Sepé na manhã desta terça-feira, dia 4.



Segunda a responsável pela operação denominada “Vila Sul”, o objetivo era prender os suspeitos de participação no homicídio de Roger Leandro Pires Teixeira, de 15 anos. O fato aconteceu na madrugada do dia 11 de maio, quando Roger foi atingido por três tiros, após sair de festa na cidade.



De acordo com a delegada, dois homens foram presos e integrariam a facção criminosa “Bala na Cara”. Um estava foragido da Penitenciária Modulada de Osório. O outro foi preso em flagrante por tráfico de drogas, e tem suspeitas de participação no homicídio.



Participaram a ação cerca de 20 policiais e seis viaturas de Caçapava, Cachoeira, Santana da Boa Vista e São Sepé. Também foram apreendidas drogas e munição. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Com informações e foto da Polícia Civil