Dois taxistas esfaqueados e roubados

Um dos taxistas foi internado no Hospital de Caridade

Foto: Arquivo/Gazeta

A Polícia Civil está investigando dois casos de agressão e roubo contra taxistas ocorridos na terça-feira, dia 22.



O primeiro ocorreu por volta das 3h30min. Um passageiro embarcou em um Fiat Siena de cor branca no ponto de táxi da rodoviária. O taxista contou à polícia que o homem entrou no carro, sentou no banco do carona e foi conversando durante o trajeto até a rua do Aterro.



Quando o motorista parou o veículo o ladrão desferiu um golpe de facada no rosto e anunciou o assalto. A vítima foi atingida na bochecha e mesmo assim também conseguiu ferir o assaltante, que fugiu sem levar nada. O taxista pediu socorro aos colegas e foi levado ao Pronto Atendimento do hospital.



O segundo caso aconteceu às 7h. O ladrão embarcou em um Fiat Palio Fire de cor vermelha no ponto de táxi do hospital. O homem sentou no banco traseiro dizendo que iria pegar a esposa na estrada da Aviação.



Quando o veículo se aproximou do cemitério da localidade o criminoso agarrou o taxista por trás, apontou uma faca para o pescoço do profissional e anunciou o assalto.



O motorista teve vários cortes no pescoço e rosto. Diante da situação ele perdeu o controle da direção e bateu o carro em um barranco.



O ladrão levou uma quantia em dinheiro, não revelada, e dois celulares. Após socorrido ao Pronto Atendimento, o taxista foi transferido para o Hospital de Caridade Victor Lang onde se recupera.