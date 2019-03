Donos de ‘cinquentinhas’ querem tempo para regularização

Um grupo de 60 proprietários dos ciclomotores (cinquentinha) se reuniram com os vereadores Caio Casanova (SDD), Ricardo Rosso (PP) e José Sidnei Menezes (PP) na Câmara de Vereadores na terça-feira, dia 26.



A pauta do encontro foi o anúncio da Brigada Militar que a partir de agora irá exigir a documentação dos ciclomotores e a carteira de habilitação dos condutores, conforme Lei Federal. Segundo a BM, em março de 2018 venceu o prazo para que os proprietários dos veículos se regularizassem. O vereador Caio Casanova, disse que os vereadores irão marcar reunião com o comando da BM para discutir o assunto.



– Os donos das cinquentinhas querem mais um prazo para se regularizarem, dizem que pretendem entrar com ação no Procon, pois segundo eles, os vendedores dos ciclomotores não informaram que precisaria emplacar o veículo e tirar CNH para pilotar. Eles também questionam o fato da BM não exigir o uso do cinto de segurança dos motoristas de carro, uma vez que, também é lei, conforme o Código Brasileiro de Trânsito.

Por Marcelo Marques / Gazeta de Caçapava