Dovenei, tipógrafo e compositor nativista

O tipógrafo aposentado Dovenei Teixeira Carvalho, 64 anos, é apaixonado pelas letras. Casado, dois filhos, ele exerceu sua profissão por cerca de 40 anos em gráficas da cidade.

– Trabalhei nas gráficas do jornal Folha do Sul, Moderna e Imperial. Até me aposentar há seis anos – disse.

Quando sobrava tempo no serviço ou vinha a inspiração escrevia poemas. Com o passar do tempo começou a escrever letras de músicas nativistas.

– Escrevi mais de 150 letras. Doze das inúmeras inscritas em festivais foram gravadas em CD. Também tenho letras gravadas por dezenas de cantores do Estado – conta.

Entre os artistas estão César Oliveira – da dupla com Rogério Melo -, Gilberto e Maurício Rigon, Vinícius Benfica Dias, Derli Trindade, J. Reis, Adriana Dias, Tchê Moleque, Beto Oliveira e Evandro Gomes e o grupo gospel Mairo Menezes e a Brasa Viva.

Suas composições falam da vida no campo, belezas naturais de Caçapava e fatos de sua vida.

– Recentemente escrevi “Pelegaço do Tempo”, que se refere ao problema de saúde que tive recentemente, uma esquemia, que estou me recuperando bem – revela.

Uma de suas composições que está fazendo sucesso nas rádios é “Lembrança de um pai que se foi”, gravada pela cantor Gilberto Rigon. Ela é uma das músicas mais pedidas na Rádio Nativa FM de Santa Maria.

– A letra é sobre meu pai, o barbeiro Senegundo Carvalho, já falecido. Ela está entre as primeiras do programa “Galope da Semana”. Teve uma semana que ela ficou em primeiro lugar. Ela também foi gravada pelo Derli Trindade – comenta.

Segundo Dovenei, para compor música não tem hora, por isso, sempre está com um caderno e caneta próximos.

– A inspiração vem e já começo a escrever. Tem vez que estou na rua, quando de repente surge uma estrofe. Por várias vezes entrei em lojas para pedir papel e caneta para anotar. O pessoal não entende direito, alguns dão risadas da situação – conta gargalhando.