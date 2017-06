Duas caçapavanas sorteadas no programa Nota Fiscal Gaúcha

É da Região Noroeste do estado o vencedor do prêmio principal do sorteio deste mês do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) desta quinta-feira (29), na sede da Secretaria da Fazenda, em Porto Alegre. Além de definir o contemplado com o valor máximo de R$ 300 mil, a extração apontou outros três contribuintes com a premiação de R$ 5 mil cada, 300 ganhadores de R$ 1 mil e mais 500 de R$ 500,00.

Entre os consumidores contemplados estão as caçapavanas Jocelia Fagundes Borges e Natasha Medeiros Siqueira. O valor dos prêmios não foram divulgados.

Na sexta edição do ano, foram mais de 10,2 milhões de bilhetes concorrendo ao total de R$ 865 mil. Cada cupom é gerado na medida em que o cidadão solicitar a inclusão do CPF na emissão do documento fiscal de suas compras. A plataforma da NFG também foi utilizada nos sorteios locais de 222 prefeituras, com a finalidade de estimular a cidadania fiscal em suas comunidades.





Fonte: Pepo Kerschner/ Ascom Sefaz

Foto: Leandro Osório/Arquivo Palácio Piratini