A dupla Maiko Cebola e João Vicente Dotto foram os vencedores da prova noturna

Foi realizado nos dias 1º e 2 de dezembro, no Autódromo Alberto Cidade, a 9ª Edição das Duas Horas Noturnas de Caçapava do Sul “Grande Prêmio FIDA”, com a produção da empresa Claitom Moreira Comunicação e Eventos.

Com pilotos do Brasil, Argentina é Uruguai, a prova iniciou no sábado à tarde com os treinos livres. À noite foi feito treino classificatório, onde definiu a ordem de largada dos 17 carros inscritos.

Era quase meia noite quando foi dada a largada da primeira hora de prova, que é dividida em duas partes de uma hora cada, com troca de pilotos em cada meia hora. Depois de muitas disputas, ultrapassagens, batidas e muita perícia por parte dos pilotos, a prova foi definida com a dupla João Vicente Dotto e Maiko Cebola (Gol#11) pela quinta vez, seguido de Ramon Wurfel (Gol#98), Fabio e Bruno Torres (Gol#17), Hermano Teixeira e Ségio Luz (KA#53) e Daniel Miranda e Tiago Mendes (Gol#08).

A prova foi marcada pelo grande número de carros que vieram de outras cidades como: Alegrete, Quaraí, Novo Hamburgo, Taquara, São Sepé, Encruzilhada do Sul, Artigas, Aceguá entre outras.

A dupla Diego Ribas e Maikel Valvulado fez o show do intervalo com o patrocínio da Leal Auto Peças, e agitou o público, que se presente em grande número para prestigiar mais este grande evento automobilístico de Caçapava do Sul.

Daniel Miranda