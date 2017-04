Duas pessoas ficam feridas após acidente na BR 392

Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta carregada de soja e um Gol deixou duas pessoas feridas na BR 392 na manhã de sexta-feira, dia 21. O acidente ocorreu por volta das 8h30 na descida da EMEC.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta com placas de Júlio de Castilhos trafegava no sentido Caçapava/Santana da Boa Vista, quando houve a colisão com o Gol, placas de Bagé, que viajava em sentido contrário.

Dois ocupantes do Gol ficaram feridos, foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Pronto Atendimento Municipal. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves.



Fotos: Marcelo Marques / Gazeta de Caçapava