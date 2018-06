Na noite desta quinta-feira (28) na BR 392 em Caçapava do Sul a PRF e Brigada Militar prenderam três pessoas com 100 gramas de cocaína. A droga foi comprada em Rio Grande para ser vendida em Caçapava do Sul.

Policiais Rodoviários Federais e Policiais Militares deram ordem de parada a um Fiat/Elba emplacado em Caçapava do Sul ocupado por dois homens e uma mulher. Antes de parar o veículo foi atirado pela janela um pacote. Após buscas foi encontrado um pacote contendo 100 gramas de cocaína.

Foram presos dois homens, 36 anos e 28 anos. A mulher de 25 anos foi conduzida a delegacia de Polícia .

Fonte: PRF