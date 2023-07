Trabalho acadêmico analisa a participação da mulher negra no empreendedorismo caçapavano

Por uma questão cultural, muitas vezes carregada de preconceitos, as mulheres enfrentam maiores dificuldades ao tentar a inserção no mercado de trabalho. Se essa mulher for negra, os empecilhos são potencializados. E quando isso acontece, uma das saídas encontradas é empreender.

Conhecendo essa realidade de perto, Alessandra Dorneles Henriques e Kethelen Janaína Dorneles Henriques, mãe e filha e alunas do Curso Técnico em Administração, do Instituto Estadual de Educação Dinarte Ribeiro, decidiram analisar a participação das mulheres negras no empreendedorismo caçapavano, em seu Trabalho de Conclusão de Curso.

– Somos mulheres e compreendemos os desafios e os obstáculos que, muitas vezes, enfrentamos ao buscar nossos objetivos no mundo dos negócios. Sentimos que é essencial destacar as histórias e as conquistas de mulheres empreendedoras, especialmente as mulheres negras, que enfrentam discriminação racial e de gênero. Ao dar voz a essas mulheres e compartilhar suas jornadas, podemos quebrar barreiras e inspirar outras mulheres a se tornarem empreendedoras e a promoverem a igualdade de oportunidades – comentam.

Para Alessandra, enquanto mulher negra, escolher “Mulheres Negras Empreendedoras” como tema do TCC permite que elas contribuam para a criação de uma sociedade mais justa e equitativa.

– Reconheço a importância de ampliar a representatividade de grupos sub-representados, e o empreendedorismo é uma área em que as mulheres negras estão frequentemente ausentes. Ao destacar suas histórias de sucesso, posso ajudar a combater estereótipos negativos e promover a valorização de suas contribuições – analisa.

– Esse trabalho não é para levantar bandeira, mas para mostrar que nós, mulheres negras, somos capazes de tudo, mesmo sem apoio. Essas empreendedoras mostram a força que têm para ter o lugar delas – complementa Kethelen.

Além disso, elas também entendem que abordar esse assunto é uma forma de expressar solidariedade e apoio às mulheres negras empreendedoras, reconhecendo seus valores, seus talentos e sua resiliência diante dos desafios enfrentados.

– Queremos ser parte da mudança, impulsionando uma mentalidade inclusiva e contribuindo para um ambiente empresarial mais diversificado e acolhedor para todos – afirmam.

Trabalho de mãe e filha

Alessandra e Kethelen fizeram todo o curso juntas, como colegas de turma. Alessandra voltou à sala de aula para apoiar e dar o exemplo para a filha, mostrando a importância dos estudos, e acabou percebendo que tudo que aprendeu pode trazer mudanças positivas para sua vida, pois quer empreender.

– Foi desafiador estudar com ela, porque sempre fui rígida em relação aos estudos dos meus filhos. Estar junto, ali direto na mesma sala, acho que foi mais difícil para ela do que para mim. E com esse trabalho, tive de explicar a ela os desafios dessa caminhada. Essa experiência foi muito surreal, e me formar com ela é gratificante, a realização de um sonho – conta.

Kethelen diz que essa foi uma experiência que ela nunca imaginou que teria, e a define como “incrível e desafiadora”.

– Aprendi muito com ela, por mais que me cobrasse o dobro [risos]. Consegui ver o que ela fez e por que resolveu voltar a estudar. Minha mãe me ajudou muito e me ensinou muito também.

A pesquisa

Tudo começou em uma aula da professora Adriana Pozzebon, quem, ao lado da professora Rita Helena Teixeira Fournier, orientou a pesquisa de Alessandra e Kethelen.

– Quando a professora Adriana disse para escolhermos o tema, ela me olhou e disse: “tu sabe teu tema, Alessandra”. Como temos [Kethelen e Alessandra] aulas sobre empreendedorismo, tivemos a ideia e unimos o útil ao agradável. As professoras Rita e Adriana nos ajudaram muito. Tivemos obstáculos, tivemos pessoas contra, mas não pensamos nisso, porque tivemos muita gente a favor. Nossos colegas nos apoiavam e até discutiam se [alguém] estivesse contra [risos]. E isso foi dando força para apresentar esse tema tão significativo para nós – dizem.

A pesquisa foi feita a partir de um formulário que as participantes respondiam online. Foram entrevistadas 15 mulheres negras, com idades entre 26 e 61 anos (53,4% tinham mais de 40) que empreendem em Caçapava. A maioria delas (10) mora com o companheiro e tem residência própria. Apenas quatro relataram viver em casa alugada, e seis disseram ter pelo menos um filho.

Sobre os empreendimentos, 10 são informais; 13 não possuem funcionários; seis são da área da beleza; quatro, de vestuário; e dois, de eventos. Além disso, uma entrevistada é proprietária de uma escola de dança, e outra é fotógrafa.

Os dados coletados também mostram que o tempo de funcionamento desses empreendimentos é variável: cinco foram abertos durante a pandemia da Covid-19; seis têm mais de 10 anos de funcionamento; e três iniciaram suas atividades há mais de 20 anos.

A clientela das entrevistadas é variada e, na maioria, composta por membros da comunidade caçapavana. Sete delas declararam que seu público é primordialmente feminino, e nove que atendem a cidades vizinhas e utilizam meios eletrônicos para divulgação.

Dentre os motivos que levaram as participantes da pesquisa a empreender, estão a capitalização do talento, a visão de uma alternativa de geração de renda e de uma segunda opção de trabalho, a necessidade, o diletantismo e a oportunidade.

Todas as empreendedoras declararam estar otimistas com relação ao futuro dos negócios e ter boas expectativas de vendas e de projetos de ampliação do espaço laboral e online, inclusive com venda de cursos na internet. Algumas querem investir em lojas físicas, inclusive em outras cidades.

Na Conclusão do trabalho, Alessandra e Kethelen dizem que “existe uma satisfação de independência financeira, um discurso de esperança e de tempos melhores em todas as empreendedoras, reflexo no discurso de ampliação do negócio. Outro interessante dado é a proximidade destas mulheres negras empreendedoras com a tecnologia da informação e internet. Existe uma plena consciência da importância destes meios de comunicação no sucesso dos empreendimentos”.

– As mulheres negras entrevistadas têm superado desafios e criado oportunidades para si mesmas e para o mundo dos negócios. Suas histórias mostram que, apesar das adversidades, é possível alcançar o sucesso, impulsionar a economia e se tornar um modelo para outras mulheres. E que ainda existe preconceito, mas o empreendedorismo da mulher negra veio para mostrar que tudo pode ser diferente – finalizam.

Fotos: arquivo pessoal