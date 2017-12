Edital de concurso para agente da Polícia Civil é publicado

O edital de abertura de concursos públicos para ingresso nas carreiras de escrivão e de inspetor de polícia foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, na segunda-feira (18). O edital nº 21/2017 visa o provimento de 600 vagas para escrivão e de 600 vagas para inspetor de polícia.

Os concursos serão realizados em duas etapas. A primeira consiste nas provas de capacitação intelectual, capacitação física, sindicância da vida pregressa e atual, exames de saúde e avaliação da aptidão psicológica. Esta fase destina-se à admissão para matrícula no curso de formação profissional, ministrado pela Academia de Polícia (Acadepol), que consiste na segunda etapa.

A Fundatec será responsável pelas etapas de prova de capacitação intelectual e a avaliação da aptidão psicológica. As demais fases ficam para a Acadepol, por meio da Divisão de Recrutamento e Seleção (DRS/Acadepol).

As inscrições para as vagas de escrivão e de inspetor de polícia vão do dia 19 de dezembro até o dia 19 de janeiro de 2018. A prova de capacitação intelectual será realizada no dia 25 de fevereiro de 2018.

O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiências e para pessoas negras ou pardas. A deficiência deve ser compatível com a atividade policial, o que será avaliado por uma Comissão Especial. A novidade nesta seleção é o exame toxicológico presente nos exames de saúde. Uma alteração que ocorreu em relação ao último edital de seleção foi na etapa dos exames físicos. O teste do dinamômetro foi substituído pelo exame de barra fixa. Para o sexo feminino trata-se de sustentação na barra fixa, e para o sexo masculino, flexão.

Os requisitos para os cargos são:

Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas descritas no artigo 12 da Constituição Federal de 1988, ter no mínimo 18 anos de idade, possuir cédula de identidade civil, estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, ter concluído curso superior reconhecido pelo MEC, possuir Carteira Nacional de Habilitação no mínimo categoria ‘B’, possuir CPF válido, possuir saúde física, psiquiátrica e psicológica, possuir conduta moral, ética, social e profissional e não ser usuário ou dependente de drogas ilícitas.

O salário inicial para os cargos de escrivão e inspetor atualmente está em R$ 5.641,20. Em 1º de maio de 2018 está previsto o valor de R$ 5.992,98, e em 1º de novembro de 2018, de R$ 6.366,80

Por Larissa Marafiga/Ascom PC