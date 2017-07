Eduarda Maicá é a Rainha do Comércio 2017

A estudante Eduarda Maicá, 17 anos, representando Confiança – Consultoria Econômica – foi escolhida Rainha do Comércio 2017 de Caçapava do Sul.

A primeira Princesa é Karine Luiz Trindade, 20 anos, que representou a empresa Inducal. A segunda princesa é Thais Paz Leopoldes, 18 anos, Farmácias Associadas – Nicola.

A 19ª edição do evento organizado pelo Sindilojas aconteceu neste sábado, dia 08, no Piscina Tênis Clube. Através do voto do público, seis candidatas representando empresas do comércio local disputaram o título máximo da beleza caçapavana.