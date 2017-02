Educação discute parcerias com universidades e ETERRG

A Secretária de Educação Leslie Maicá de Melo e sua adjunta Catia Cilene de Morais Dutra se reuniram dias atrás com professores da Universidade Federal do Pampa e da Universidade Federal de Santa Maria.

O objetivo da reunião foi para fortalecer ainda mais as parcerias para o desenvolvimento do GeoDia 2017, que neste ano deve contar com escalada e um planetário na Praça da Matriz.

Outro assunto em pauta foi um projeto de Geoturismo nas Escolas para lançar o Guia-Mirim, além de um projeto Educacional de Geodiversidade. Os professores também foram tema, e devem receber cursos de capacitação para os projetos firmados.

Vice-prefeito trata projetos intra-secretarias

O vice-prefeito Luiz Guglielmin se reuniu com a Secretária de Educação e sua equipe técnica para discutir ações em conjunto com outras secretarias. Um dos projetos em pauta foi o Cidade Limpa, que deve ter apoio da Secretaria de Educação, que prevê ações educacionais nas escolas do município sobre preservação e meio ambiente.

Conforme a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura, Luiz e Leslie também fizeram uma visita na Escola Técnica Estadual Rubens da Rosa Guedes, onde foram recebidos pelo diretor Paulo Roberto Benitez, que fechou uma parceria com a Educação para desenvolvimento de cursos voltados para técnicas agrícolas, construção de estufas e manejo do campo, além de capacitação para professores.