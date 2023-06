13ª CRE lança projeto sobre segurança

A 13ª Coordenadoria Regional da Educação (CRE) lançou, na quarta-feira, dia 14, o projeto “Segurança para além dos muros da escola”. A iniciativa tem o objetivo de fornecer a pais e responsáveis por alunos das Escolas Estaduais um melhor entendimento sobre o universo em que os filhos estão inseridos na Era da Tecnologia, além de ressaltar suas responsabilidades enquanto tutores dos estudantes e facilitar o cuidado de crianças e adolescentes.

Para isso, a 13ª CRE irá disponibilizar, através de aplicativos de comunicação social, dez vídeos curtos para que pais e responsáveis fiquem atentos aos seus filhos. O material também estará disponível no canal do YouTube 13 CRE-BAGÉ (https://bit.ly/442fLe6). Os conteúdos foram pré-selecionados em parceria com a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e a Brigada Militar.

Os dez vídeos serão: “A responsabilidade dos pais pelos filhos menores”, gravado pela analista jurídica da 13ª CRE, Gabriele Lopes (já disponível); “Pais atentos às adversidades”; “Histórico: saiba onde seus filhos estão navegando”; “Aplicativos que facilitam o cuidado dos pais”; “Desaparecimento: um dos problemas recorrentes entre jovens”; “Cyberbullying”; e “Principais dúvidas dos pais”, além de um vídeo de encerramento e outros dois instrucionais.

O projeto será desenvolvido até o mês de outubro. As dúvidas que surgirem após o recebimento dos vídeos serão recebidas através de um formulário online (https://bit.ly/3X6wP0e), selecionadas e respondidas no penúltimo vídeo.