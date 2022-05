Alunos do Dinarte Ribeiro viram obras de arte

Alunos das turmas do terceiro ano do ensino médio do Instituto Estadual de Educação Dinarte Ribeiro deram vida a obras de arte famosas. Coordenados pelos professores Joelma Fernandes e Alex Freitas, eles fizeram releituras de “A ceia em emaús”, de Caravaggio; “Auto-retrato”, de Vincent Van Gogh; “Moça com brincos de pérola”, de Johannes Vernier; “Mona Lisa”, de Leonardo Da Vinci; “O Beijo”, de Gustav Klimt; e “Autorretrato” de Frida Kahlo, dentre outras, transformando-se nas próprias obras.

– O objetivo dessa mostra foi integrar os alunos dos terceiros anos com a própria escola e envolvê-los com a arte, tanto a cênica como a pintura. Houve um engajamento total dos estudantes. Eles detalharam os personagens tanto na pintura quanto na arte teatral, e conseguiram expressar o realismo dentro da arte – declarou o professor Alex.

Esse projeto, intitulado “Obra viva”, faz parte da avaliação do primeiro bimestre letivo das disciplinas de Artes, ministrada pela professora Joelma, História e Sociologia, de responsabilidade do professor Alex.

– Os alunos pesquisaram as obras, conheceram um pouco de cada estilo, de cada artista e apresentaram aos colegas como se eles fossem a obra de arte, movimentando toda a escola, pois os outros estudantes puderam visitar a exposição – explicou a professora Joelma.

Fotos: Joelma Fernandes