Colégio Coeducar tem novo Conselho Administrativo e Fiscal

A Cooperativa de Trabalho, Educação, Cultura e Esportes de Caçapava do Sul, mantenedora do Colégio Coeducar, realizou eleição do novo Conselho Administrativo e Fiscal, na noite de segunda-feira, dia 28, durante Assembleia Geral Ordinária.

Esse momento representou uma oportunidade para as famílias participarem do processo de gestão democrática e, dessa forma, zelar pelos interesses morais e materiais da Cooperativa.

Na assembleia, os associados aprovaram as contas do exercício de 2021, decidiram sobre o destino das sobras e elegeram a nova presidência. Goreti Lopes Dotto entregou o cargo para o associado Luciano Rosso Mota.

Os dois últimos anos foram de transformações. Equipe Diretiva, Conselho Administrativo e Fiscal precisaram tomar decisões rápidas para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. Isso exigiu investimentos, implantação de ferramentas tecnológicas e reestruturação interna. Agora, a nova equipe tem o desafio de seguir com as ações e melhorias.

– Vamos dar continuidade à gestão, fortalecendo os princípios do cooperativismo, buscando sempre qualidade na Educação para nossas crianças – anuncia o novo presidente da Cooperativa.

Conselho de Administração

Presidente: Luciano Rosso Mota

Vice-presidente: Diaine Teixeira Dias

Diretor Financeiro: Louana Chaves Ferreira

Diretor Financeiro Substituto: Carlo Alves Guterres

Secretário: Agnaldo da Rosa Ribeiro

Segundo Secretário: Gabriela Coradini Abascal

Conselho Fiscal

Membros Efetivos:

Vanuza Luiz de Luiz

Silvério Cioccari

Mariana Félix

Membros Suplentes:

Roberta Ciocarri Cidade

Mariana Fernandes de Freitas

Tisa de Oliveira

Texto e foto: Tisa de Oliveira/Colégio Coeducar