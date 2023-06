Curso sobre identificação de nuvens de tempestade

O curso de Meteorologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira de Santa Maria, promoverá um minicurso de treinamento da Rede Voluntária de Observadores de Tempestades. O objetivo da iniciativa é transmitir conhecimento para o público leigo em meteorologia sobre a identificação visual de nuvens de tempestade para que se antecipem à possível ocorrência de fenômenos meteorológicos extremos, como chuvas intensas, granizo e vendavais.

O minicurso será ministrado de forma presencial, no sábado, dia 1º de julho, das 8h às 18h, no SEST-SENAT de Santa Maria, e terá oito horas de duração, além de intervalos para almoço e lanche. Serão abordadas maneiras seguras de registrar estes fenômenos, como e a quem relatar estes dados com maior precisão, e onde obter informações confiáveis de avisos e alertas meteorológicos.

Os participantes receberão certificado. As inscrições são gratuitas e devem ser solicitadas pelo e-mail oidetam@oidetam.org.br, informando nome completo e cidade de origem. Mais informações em (55) 99181-0916. Vagas limitadas.

Foto: arquivo Gazeta