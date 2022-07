Dinarte Ribeiro promove palestra sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+

Junto ao evento, que contou com as falas do secretário Stener Camargo e da vereadora Mirella Biacchi, também foi organizada uma mostra de obras de arte de ex-alunos da escola

O Instituto Estadual de Educação Dinarte Ribeiro promoveu, na sexta-feira, dia 1º julho, uma palestra sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em 28 de junho. Idealizado pelos alunos da turma 101 da escola e coordenado pelo professor de História e Sociologia, Alex Freitas, o evento contou com a participação do secretário de Cultura e Turismo, Stener Camargo, e da vereadora Mirella Fernandes Biacchi (PDT).

– Os palestrantes foram convidados a falar sobre preconceitos que viveram no passado, tabus que foram quebrados na cidade. Foi um evento muito legal, houve integração e respeito dos alunos – destacou o professor.

Respeito. Essa foi a palavra-chave do projeto. Conforme Alex Freitas, o principal objetivo da iniciativa foi mostrar aos alunos a importância de respeitar o próximo. E isso foi possível, além do relato dos palestrantes, através da experiência dos próprios estudantes, que compartilharam situações de preconceito que já sofreram na cidade.

A vereadora Mirella Biacchi disse que se sentiu muito grata por ter sido convidada a participar da palestra.

– Estar entre os jovens é algo muito importante, poder colocar a eles que a importância humana está muito acima de rótulos, que devemos sempre lutar pelos nossos direitos e opiniões, principalmente quando se trata da nossa orientação sexual, que não determina o nosso caráter como ser humano, e que temos o direito de sermos respeitados, assim como temos o dever de respeitar as outras pessoas – declarou a vereadora.

Para ela, é preciso conversar com os jovens sobre todos os temas, dando a eles o entendimento de que a maneira que escolhemos viver afeta a nossa vida e a vida em sociedade, e de que aceitar, entender e respeitar são pilares muito importantes, tanto para quem faz parte da comunidade LGBTQIA+ quanto para os familiares e a sociedade em geral.

O Dia do Orgulho LGBTQIA+ já faz parte do calendário de eventos do município desde 2021, quando o projeto de inclusão da data foi apresentado por Mirella Biacchi. De acordo com a vereadora, no próximo ano, será organizado um evento para celebrar esse dia.

O secretário Stener Camargo declarou que se sentiu muito lisonjeado pelo convite e acolhido durante o bate-papo.

– A palestra abordou o respeito à diversidade e à população LGBTQIA+, trazendo dados sobre o contexto histórico, a violência e as formas de combatê-la. É de suma importância momentos como este. Precisamos falar no respeito à diversidade no Brasil, pois aqui, um LGBTQIA+ morre a cada 19 horas, sendo 74% vítima de violência física, na maioria de forma brutal, e 26% vítima de suicídio, por não suportarem a violência verbal ou física. Somos o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. Então, quando falamos em direitos para a nossa população, falamos na luta pela dignidade da pessoa humana e pelo direito à vida – afirmou.

De acordo com Alex Freitas, a recepção do evento, tanto por parte dos estudantes quanto de seus pais foi muito positiva.

– Os alunos, em sala de aula, continuaram o debate. E alguns pais nos deram os parabéns pela iniciativa e disseram que isso foi ótimo para quebrar o preconceito – contou o professor.

Exposição divulga o trabalho de ex-alunos

Junto à palestra, ocorreu uma mostra de obras de arte de ex-alunos do Instituto. Segundo Alex Freitas, o objetivo da exposição foi instigar a arte dentro da escola. Nesta mesma linha, foi criado um grupo de teatro do Dinarte Ribeiro. Os ensaios iniciaram na sexta-feira, dia 08. Quem quiser participar, pode entrar em contato com Alex pelo telefone (55) 9 9989 0591.

Fotos: Divulgação