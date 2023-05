Dinarte Ribeiro reflete sobre o cuidado com o meio ambiente

Funcionárias responsáveis pela limpeza e pela merenda escolar foram homenageadas pelos estudantes

Os alunos das turmas de primeiro e segundo ano do Ensino Médio do Instituto Estadual de Educação Dinarte Ribeiro apresentaram um seminário sobre o cuidado com o meio ambiente, na quarta-feira, dia 24. No evento, que faz parte do projeto interdisciplinar “Escola Limpa, exercitando a cidadania, promovendo saúde física e mental”, desenvolvido nas aulas de Projeto de Vida, com a coordenação da professora Débora Freitas, eles apresentaram ações sobre a conscientização e o cuidado com a limpeza do ambiente escolar. Foram trabalhados conceitos de cidadania, coletividade, respeito, qualidade de vida, empatia, sustentabilidade, entre outros.

Nos trabalhos, os alunos utilizaram a criatividade e os mais variados meios para chamar a atenção do público presente para o tema: cartazes, vídeos, um documentário, posts nas redes sociais e pesquisas. Além disso, também promoveram uma linda homenagem às funcionárias responsáveis pela limpeza e pela merenda escolar, valorizando e reconhecendo a importância do trabalho realizado por elas.

Os estudantes também apresentaram entrevistas com a secretária de Planejamento e Meio Ambiente, Cássia Freitas; com a adjunta da pasta, Márcia Amestoy; com o profissional coletor de lixo urbano, Andrey; e com Eva Heeman, responsável pela Associação de Catadores Recicla Pampa.

Agora, em uma nova fase do projeto, será realizado um concurso entre as turmas, para incentivar o cuidado e a limpeza das salas. Por 15 dias, os espaços serão avaliados por juradas, as funcionárias da limpeza da escola, que darão pontos de acordo com a limpeza da sala, das classes e do quadro, além da organização do ambiente, de modo geral. A turma que somar mais pontos vence. A premiação, escolhida pelos estudantes, será um ponto para cada aluno da turma vencedora nas disciplinas envolvidas no “Escola Limpa, exercitando a cidadania, promovendo saúde física e mental”.

– O projeto, além de promover o cuidado com o espaço escolar, propõe também despertar o sentimento de pertencimento e identidade, pois entendemos que uma cultura de paz, de não violência, passa pelo cuidado e pelo respeito com o lugar em que estamos inseridos – declarou a professora Débora Freitas.

Fotos: Divulgação