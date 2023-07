Discutida a instalação de campus do IFFar em Caçapava

Os prefeitos de Caçapava, Giovani Amestoy (PDT), e de Lavras do Sul, Sávio Prestes (PDT), e a vice-prefeita de Santana da Boa Vista, Luana Freitas (PTB), tiveram uma reunião na segunda-feira, dia 17, para traçar um plano de ação em prol da instalação de um campus do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) em Caçapava. O encontro ocorreu na Câmara e contou, também, com a presença de alguns vereadores e do vice-prefeito Luiz Guglielmin (PSDB).

Os Institutos Federais são instituições especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica em todos os níveis, podendo oferecer diferentes tipos de cursos, além de licenciaturas, bacharelados e pós-graduações. Devem atuar no desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas através de pesquisas aplicadas e realizar ações de extensão junto à comunidade, visando o avanço econômico e social local e regional.

Por lei, são obrigados a garantir pelo menos 50% de suas vagas em cursos técnicos de nível médio, prioritariamente na forma integrada, e 20% para atender a oferta de cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, visando formar professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional.

Para Sávio Prestes, os municípios precisam se esforçar em busca desses cursos técnicos, uma vez que o agronegócio, a mineração e o turismo são fontes importantes de recursos para a região, e para dar suporte a esse desenvolvimento, é fundamental oferecer formação técnica aos jovens para que eles possam permanecer em suas cidades.

Amestoy se mostrou de acordo com Prestes, e acrescentou que Caçapava é uma parceira na busca por essa nova matriz educacional, destacando suas grandes potencialidades. Para ele, a formação dos jovens beneficiará toda a sociedade, além de empresas e do comércio.

Luana Freitas afirmou que Santana apoia o movimento e será parceira nas ações em busca da implantação do Instituto em Caçapava. Ela enfatizou a importância de fornecer condições para que os jovens possam estudar e se formar perto de suas casas, incentivando-os a permanecer trabalhando e morando em suas cidades, com suas famílias.

Na quinta-feira, dia 27, deve ocorrer uma nova reunião, desta vez com a reitora do IFFar, Nídia Heringer, com o objetivo de mostrar a ela a importância de instalar um campus em Caçapava.

Com informações de Daniel Miranda/Imprensa Câmara

Foto: Daniel Miranda/Imprensa Câmara