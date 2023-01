Escolas estaduais da região investem R$ 4,7 milhões em melhorias

Conforme a 13ª CRE, em Caçapava, receberam verbas Januária Leal, Cônego Ortiz, ETERRG, Antônio Lopes Jardim e EENSA, que revitalizou sua sala de Atendimento Educacional Especializado (foto)

A 13ª Coordenadoria Regional da Educação (CRE) divulgou, na quarta-feira, dia 04, um balanço das ações realizadas com as verbas destinadas às 56 escolas de sua abrangência pelo governo do Estado através do projeto Agiliza na Educação. Em janeiro de 2022, foram repassados, de forma extraordinária, R$ 4,7 milhões para autonomia financeira das instituições de ensino. Com o dinheiro em caixa, as equipes diretivas puderam realizar pequenos reparos nas escolas.

Em Caçapava, foi feita a revitalização de refeitórios nas escolas Nossa Senhora da Assunção (EENSA), Januária Leal e Cônego Ortiz, além de reparos na quadra externa da escola Dr. Rubens da Rosa Guedes (ETERRG), na rede elétrica da escola Antônio Lopes Jardim para a instalação de ar-condicionado, e na sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) da EENSA.

A coordenadora da 13ª CRE, Miriele Barbosa Rodrigues, enfatiza que recursos extraordinários, que dão autonomia aos diretores, tornam o percurso para resolver os problemas das escolas mais rápido.

– Traz muito benefício, pois faz a economia local girar, tendo resultados mais rápidos na resolução dos problemas. O projeto Agiliza, como o próprio nome sugere, foi um divisor de águas na Educação – ressalta.

