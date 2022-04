Ex-reitor da UFSM participa de bate-papo em Caçapava

O professor Paulo Burmann, que foi reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) entre 2013 e 2021, estará em Caçapava no sábado, dia 30, para um bate-papo sobre Educação, Gestão Pública, acesso à Universidade e Políticas Afirmativas. O evento será às 10h30min, no Clube Recreativo Harmonia. Para participar, basta comparecer ao local.

Também estará na pauta do encontro o Geoparque Caçapava. Enquanto reitor, Burmann foi um dos responsáveis pelos projetos de desenvolvimento regional, como os dos Geoparques Caçapava e Quarta Colônia. Além disso, também trabalhou pela criação do polo Cachoeira do Sul da UFSM; da Casa do Estudante indígena; da política de ações afirmativas para ingresso de refugiados e migrantes na Universidade; da Agência de Inovação eTecnologia da UFSM, que visa fomentar empreendedores e startups; e da Casa do Estudante em Frederico Westphalen.

Durante sua gestão à frente da Universidade, a UFSM entrou no ranking das principais universidade do mundo, com a garantia de moradia estudantil e acesso ao ensino de pessoas em vulnerabilidade social, dando acesso à educação universal.

Foto: Divulgação