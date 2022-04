Geoparque de Caçapava do Sul entra em lista da Unesco para certificação

O projeto do Geoparque em Caçapava do Sul entrou na lista da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para receber visita de certificação. Caçapava deve receber especialistas da entidade para conferir as informações sobre o patrimônio material e imaterial da região, a visita ocorre depois da análise de dossiê do Geoparque enviado para a Unesco em novembro de 2021, e está prevista para agosto deste ano. O projeto é fruto de uma parceria entre a Universidade Federal do Pampa (Unipampa), a Prefeitura de Caçapava do Sul e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

De acordo com o professor do curso de Geologia da Unipampa e articulador do Geoparque, Felipe Guadagnin, a certificação pela Unesco é importante para promoção da Universidade e da região internacionalmente. Segundo ele, já existem ações ligadas ao projeto para o desenvolvimento social, educacional, econômico e humano de Caçapava. “Atualmente, executamos ações para a comunidade local: artesãos, educadores, empresários dos setores gastronômico e de hotelaria. Executamos ações de educação nas escolas”, conta. Felipe também comenta a importância do Geoparque para a identidade da comunidade local. “O objetivo é o empoderamento da população, para que ela crie um sentimento de pertencimento e utilize esse patrimônio para o desenvolvimento local, de renda e melhoria das condições de vida aqui em Caçapava”.

Confira a publicação da Unesco com a lista de Geoparques aspirantes à certificação

Fonte: Unipampa

Foto: Divulgação