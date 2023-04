Atletas do projeto foram campeões da Rústica Kids da Corrida de Aniversário do Município, em 2022

O Projeto Correndo para o Futuro foi idealizado pelo atleta Eduardo Zago, em conjunto com as professoras Cátia Cilene Dutra e Valdirana Zago, com a finalidade de suprir uma lacuna antiga da comunidade, de trabalhar e valorizar o potencial que o município tem para o atletismo.

Se fizermos uma pesquisa, desde a época do Jornal Folha do Sul, em meados da década de 1970, temos registros sobre o destaque de atletas caçapavanos, como o Sr. Carlos Ubiratan dos Santos, que vencia provas tanto a nível local como estadual.

Estamos em 2023, e nesses mais de 50 anos, Caçapava nunca deixou de ter um atleta figurando entre os melhores do nosso Estado. Já tivemos atletas até mesmo entre os melhores a nível nacional e mundial. Essa constância, não observamos em outros esportes.

Somos o berço de atletas como Francisco de Assis Paz, campeão nacional de 10.000 metros (Troféu Duque de Caxias), João Gratulino Pereira (campeão da Maratona de Porto Alegre, em 1989), Anderson Henriques (atleta olímpico e top 8 mundial), Rafael Vargas (classificado duas vezes para o Campeonato Mundial de Iron Man), dentre tantos outros de destaque. Existe até mesmo uma coletânea de livros contando a história de atletas do sul do Brasil, denominada “Atletas, seus feitos e suas histórias”, que traz relatos sobre três caçapavanos: Francisco de Assis Paz, João Gratulino Pereira e Celso Luiz Feiteiro, este último, título de uma matéria do programa Globo Esporte.

Todos estes atletas têm um início de carreira em comum: não tiveram, aqui no município, um incentivo para esta prática esportiva desde cedo, ao contrário do que ocorre com esportes mais culturais, como o futebol. Caçapava não tinha, até então, uma escolinha que ensinasse o atletismo, nem mesmo eventos regulares que incentivassem a prática do esporte. Todos os atletas supracitados começaram tardiamente e, mesmo assim, obtiveram um número expressivo de êxitos.

O projeto Correndo Para o Futuro, através da contemplação e patrocínio do Pró-Esporte RS, financiado pelo Governo do Estado, conseguiu preencher esta demanda, dando o pontapé inicial para uma mudança de cenário necessária. Entre 2022 e 2023, durante os nove meses em que o projeto foi desenvolvido, atendeu a mais de 50 crianças diretamente, através das aulas de atletismo, e a dezenas de crianças e adolescentes que participaram de nossos eventos e visitas às escolas.

Nossos atletas foram campeões e se destacaram em diversos eventos no município. Além dos talentos revelados, diversas crianças foram beneficiadas, conforme relatado pelas próprias mães durante a Cerimônia de Encerramento, com uma melhora na saúde, na coordenação motora, na concentração e na disciplina, além de perda de peso e aumento de autoestima.

Através das aulas de atletismo e dos equipamentos adquiridos, as crianças e os adolescentes do nosso município tiveram a oportunidade de vivenciar modalidades até então pouquíssimo exploradas, como salto em altura, salto em distância, arremesso de peso, lançamento de pelota, lançamento de disco e lançamento de dardo, desenvolvendo habilidades motoras e qualidades físicas que poderão ser utilizadas durante toda a vida, seja dentro do atletismo, no dia a dia, ou em qualquer outra modalidade esportiva.

Com o final do projeto, nos moldes de financiamento do Pró-esporte RS, todo o material adquirido será repassado à Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, que pretende dar continuidade às aulas de atletismo.

Fotos: Sérgio Trindade