UFSM ofertará mais de 3 mil vagas no SiSU

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) anunciou, na quarta-feira, 1º de fevereiro, que ofertará 3.431 vagas através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2023/1. Elas estarão distribuídas em 89 cursos de graduação de quatro campi da instituição: Cachoeira do Sul (190 vagas em cinco cursos), Frederico Westphalen (305 vagas em seis cursos), Palmeira das Missões (301 vagas em seis cursos) e Santa Maria (2.635 vagas em 72 cursos).

Essas e outras informações – como o peso e a nota mínima de cada prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estipulados para que o candidato possa concorrer à vaga, a média mínima no Enem solicitada pelo curso, e a documentação exigida para confirmar a vaga e para matricular-se – estão disponível no Termo de Adesão da UFSM ao SiSU, em https://bit.ly/3X0kA3P. O edital completo deve ser publicado em breve, em ufsm.br/sisu.

Foto: UFSM/Divulgação