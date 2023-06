Última semana para se inscrever no Enem

Estão abertas, até sexta-feira, dia 16, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. O prazo também vale para solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social. O valor das inscrições segue em R$ 85,00 e pode ser pago por boleto, cartão de crédito, Pix ou débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco).

Tanto quem conseguiu a isenção da taxa quanto os pagantes devem se inscrever na Página do Participante, em https://bit.ly/3tkcgiS. As provas serão realizadas nos dias 05 e 12 de novembro, em todo o país. Maiores informações podem ser obtidas no edital do Enem 2023, em https://bit.ly/45Qhjd1.

Quem deseja ingressar no ensino superior em 2024 deve realizar o Enem. Ele é utilizado por instituições públicas e privadas como critério único ou complementar em seus processos seletivos, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni), além de servir de parâmetro para acesso a auxílios do Governo Federal, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).